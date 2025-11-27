پخش زنده
اسلامآباد در دو روز گذشته میزبان سفری بود که هم بُعد امنیتی داشت، هم سیاسی و هم اقتصادی؛ سفر دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در یکی از فشردهترین برنامههای دیپلماتیک سالهای اخیر، با عالیترین مقامات پاکستان دیدار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در دیدار با رئیسجمهور، نخستوزیر، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس ملی، فرمانده ارتش و مشاور امنیت ملی پاکستان، مهمترین محورهای گفتوگو شامل امنیت مرزها، مقابله با تروریسم، روابط راهبردی و توسعه همکاریهای اقتصادی بود.
دو طرف تأکید کردند که تهران و اسلامآباد میتوانند با اتکا بر ظرفیتهای مشترک، نقش مکمل یکدیگر در تحولات منطقه ایفا کنند.
در نشست خبری گستردهای که در سفارت ایران برگزار شد، دکتر لاریجانی مواضع جمهوری اسلامی را درباره فلسطین، امنیت مرزها، خط لوله گاز، همکاریهای اقتصادی و مسائل بینالمللی تشریح کرد.
او با اشاره به تعلل در پروژه خط لوله گاز تأکید کرد ایران به همه تعهدات خود پایبند بوده و اگر سنگاندازی برخی کشورها نبود، امروز گاز ایران در خانههای مردم پاکستان جریان داشت.
در نشست صمیمی با علما و رهبران مذهبی شیعه و سنی نیز، موضوعاتی همچون وحدت اسلامی، حمایت از مردم فلسطین، مقابله با تفرقهافکنی غرب و تقویت همکاریهای دو کشور مورد تأکید قرار گرفت.
علما و شخصیتهای پاکستانی این نشست را نشانه پیوند عمیق دو ملت دانستند.