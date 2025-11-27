پایش ۱۲ واحد صنعتی آلاینده در فردیس
۱۲ واحد صنعتی و تولیدی آلاینده در شهرستان فردیس در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، به منظور اجرای مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا مورد پایش و بررسی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سعید سپهوند رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس اعلام کرد: بازرسان با حضور میدانی در واحدهای صنعتی و تولیدی آلاینده، وضعیت فعالیت و میزان انطباق آنها با الزامات مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا را ارزیابی کردند.
سپهوند با اشاره به نقش پایش مستمر منابع ثابت آلاینده در کاهش اثرات آلودگی هوا افزود: نظارت دقیق بر فعالیت واحدهای صنعتی، بهویژه در روزهای اضطرار آلودگی، از مهمترین وظایف محیط زیست است و عدم رعایت ضوابط توسط واحدهای آلاینده با اقدامات قانونی مواجه خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس تأکید کرد: اجرای دقیق مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا نیازمند همکاری جدی صنایع و همراهی شهروندان است و محیط زیست فردیس روند پایش و برخورد قانونی با واحدهای آلاینده را با جدیت ادامه خواهد داد.