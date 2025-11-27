بمناسبت هفته بسیج با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی در هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجادعلیه‌السلام هرمزگان گفت: این طرح‌ها در زمینه‌های راه روستایی، ساخت خانه عالم، مدرسه سازی و آبرسانی بوده است.

سردار اباذر سالاری افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای مأموریت‌های اجتماعی و فرهنگی خود، مدرسه‌سازی را به عنوان یکی از محور‌های اصلی خدمت‌رسانی در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: از سال گذشته تا کنون بیش از ۳۸ مدرسه در مناطق محروم استان هرمزگان ساخته و به بهره‌برداری رسیده است که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق روستایی و کم‌برخوردار واقع شده‌اند.

سردار سالاری افزود: این اقدام گامی در جهت ارتقای عدالت آموزشی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در خدمت به مردم شریف و ولایت‌مدار هرمزگان است.

همچنین در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادی نیرو‌های بسیجی و سازندگی سپاه، بر نقش محوری سپاه در محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مناطق دورافتاده تأکید شد.

بیشتربخوانید: بهره برداری از ساختمان بسیج اقشار در بندرخمیر

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با اشاره به افزایش سطح توقعات مردم از سپاه و بسیج گفت: امروز سپاه پاسداران با همه توان به همراه بسیجیان در همه عرصه‌های سیل، زلزله، محرومیت زدایی و بمباران به کمک مردم می‌شتابد.

سرلشکرر پاکپور افزود: به همین دلیل است که مردم از ما توقع دارند و ما باید خودمان را برای کمک به مردم در تمام عرصه‌ها آماده کنیم.