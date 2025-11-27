\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u0628\u0646\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc\u00a0\u0634\u0627\u062e\u0635 \u0647\u0645 \u0628\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0628\u06cc\u0646 \u0646\u0627\u0633\u0627\u0644\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u062d\u0633\u0627\u0633 \u0648 \u0646\u0627\u0633\u0627\u0644\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0647 \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0633\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0644\u0648\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\n