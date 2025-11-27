سی و ششمین جشنواره تئاتر استان کردستان با برگزاری یک کارناوال شاد و پرهیجان در پیاده‌راه اردلان بیجار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در حاشیه این مراسم گفت:. این جشنواره تا هشتم آذرماه ادامه خواهد داشت و گروه‌های مختلف تئاتری از شهر‌های مختلف استان در آن حضور دارند و با هم به رقابت خواهند پرداخت.

دریایی همچنین گفت: منتخبین این جشنواره به جشنواره فجر راه پیدا خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ادامه با بیان اینکه هدف ما، استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر در بیجار است اظهار داشت: باهمت هنرمندان بیجار و همکاری فرمانداری، تمام تلاش خود را خواهیم کرد که این جشنواره به طور مستمر در این شهرستان برگزار شود.