تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور تیم نود ارومیه را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شاگردان ابراهیم صادقی عصر امروز (۶ اذر) در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با نتیجه ۲ بر ۱ نود ارومیه را شکست دادند.

علی پور محمد و ایمان رازانی برای تیم پالایش نفت بندرعباس گلزنی کردند.

بدین ترتیب تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۶ امتیاز موقتا در جایگاه ششم جدول رده بندی لیگ آزادگان جای گرفت.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم فوتبال شناور سازی قشم روز شنبه (۸ آذر ماه) در گچساران به مصاف تیم نفت و گاز می‌رود.