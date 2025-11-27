پخش زنده
استاندار هرمزگان از شش طرح عمرانی بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در بندرعباس بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، محمد آشوری تازیانی در بازدید از طرحهای عمرانی بندرعباس گفت:طرحهای عمرانی بازدید شده در حوزه گردشگری، درمانی، شهری با پیشرفت خوبی در حال ساخت هستند.
وی گفت: برای برخی از این طرحها مانند لنگرگاه نخل ناخدا با سرمایه گذاران خارجی رایزنی شده است.
استاندار هرمزگان گفت: تا کنون ۱۲ پل در بندرعباس ساخته شده است و پل شهید تختی نژاد دومین پل شبدری در این شهر با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
آشوری افزود: طرح عمرانی مارینای بندرعباس هم با هدف گردشگری حدفاصل بندر شهید حقانی و شیلات در حال ساخت است.
استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه طرحهاهای حوزه بهداشت و درمان در اولویت نهضت سلامت استان قرار دارند، گفت: با تکمیل بیمارستانهای ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی ستاره خلیج فارس، بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب و چند بیمارستان نظامی و انتظامی، بیش از هزار تخت جدید به ظرفیت درمانی استان افزوده میشود.
آشوری افزود: برای بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی در سفر ریاستجمهوری ۱.۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و این طرح سال آینده به بهره برداری میرسد.
شهردار بندرعباس گفت: طرح ساماندهی صنوف الاینده در زمینی به مساحت ۵۸ هکتار روبروی پایانه بار بندرعباس با اعتبار ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.
مهدی نوبانی افزود: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
وی گفت: در این طرح ۲۵۶ مغازه از صنوف مصالح فروشی، آهن الات، سنگ فروشی و ضایعات دایر میشود.
کمک به توسعه پایدار شهری، رفع مشکلات ترافیک شهری، ایجاد ایمنی و بازار متمرکز از مهمترین اهداف ساخت این طرح است.
شهردار بندرعباس افزود: پل شهید تختی نژاد هم با ۹۰ متر سول و ۲۲ متر عرض و ۴ راستگرد دومین پل شبدری در بندرعباس است که تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: ساختمان مرکزی اداره راهداری و حمل و نقل جادهای استان هم در ۷ طبقه با اعتبار ۳۸۸ میلیارد تومان در حال ساخت است.
عباس شرفی افزود: این طرح با ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی در هفتهی دولت سال آینده به بهره برداری میرسد.
مدیر کل بندر شهید باهنر و بنادر شرق هرمزگان هم در این بازدید گفت: ساخت محوطه مارینای گردشگری در ۷ هکتار استحصال دریا در حال ساخت است.
حسینی افزود: مارینای گردشگری بندر شهید حقانی با هزار و ۵۲۰ متر طول موج شکن و ۹۰ هکتار حوضچه از این بندر تا بندر شیلات ساخته میشود.
وی گفت: این طرح در سه بخش حوضچه پشتیبانی پارکینگی در ورودی، حوضچه پیشرفت ۷ هکتاری و موج شکن ساخته میشود.
همچنین با جانمایی موج شکن، بخش مسافری بین المللی هم در این حوضچه راه اندازی میشود.
این طرح با اعتبار یک و هفت دهم میلیارد تومان ساخته میشود.
معاون دریایی بندر شهید باهنر و بنادر شرق هرمزگان هم گفت: لنگر گاه نخل ناخدا با سه هزار و ۴۰۰ متر مسیر دسترسی و ۷ و نیم هکتار حوضچه و آبخور دو و شش دهم متر در حال ساخت است.
محمد احمدی زاده افزود:برای ساخت این بندر هزارو ۵۰۰ میلیارد هزینه شده است و ابتدای سال اینده به بهره برداری میرسد.
با بهره برداری از این طرح، مسافت بندر نخل ناخدا تا جزیره هرمز بیش از ۴ کیلومتر و تا جزیره لارک یک کیلومتر و ششصد متر کوتاه میشود.