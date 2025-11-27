به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، محمد آشوری تازیانی در بازدید از طرح‌های عمرانی بندرعباس گفت:طرح‌های عمرانی بازدید شده در حوزه گردشگری، درمانی، شهری با پیشرفت خوبی در حال ساخت هستند.

وی گفت: برای برخی از این طرح‌ها مانند لنگرگاه نخل ناخدا با سرمایه گذاران خارجی رایزنی شده است.

استاندار هرمزگان گفت: تا کنون ۱۲ پل در بندرعباس ساخته شده است و پل شهید تختی نژاد دومین پل شبدری در این شهر با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد تا پایان سال به بهره برداری میرسد.

آشوری افزود: طرح عمرانی مارینای بندرعباس هم با هدف گردشگری حدفاصل بندر شهید حقانی و شیلات در حال ساخت است.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه طرحها‌های حوزه بهداشت و درمان در اولویت نهضت سلامت استان قرار دارند، گفت: با تکمیل بیمارستان‌های ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی ستاره خلیج فارس، بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب و چند بیمارستان نظامی و انتظامی، بیش از هزار تخت جدید به ظرفیت درمانی استان افزوده می‌شود.

آشوری افزود: برای بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی در سفر ریاست‌جمهوری ۱.۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و این طرح سال آینده به بهره برداری میرسد.

شهردار بندرعباس گفت: طرح ساماندهی صنوف الاینده در زمینی به مساحت ۵۸ هکتار روبروی پایانه بار بندرعباس با اعتبار ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.

مهدی نوبانی افزود: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: در این طرح ۲۵۶ مغازه از صنوف مصالح فروشی، آهن الات، سنگ فروشی و ضایعات دایر می‌شود.

کمک به توسعه پایدار شهری، رفع مشکلات ترافیک شهری، ایجاد ایمنی و بازار متمرکز از مهم‌ترین اهداف ساخت این طرح است.

شهردار بندرعباس افزود: پل شهید تختی نژاد هم با ۹۰ متر سول و ۲۲ متر عرض و ۴ راستگرد دومین پل شبدری در بندرعباس است که تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: ساختمان مرکزی اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هم در ۷ طبقه با اعتبار ۳۸۸ میلیارد تومان در حال ساخت است.

عباس شرفی افزود: این طرح با ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی در هفته‌ی دولت سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

مدیر کل بندر شهید باهنر و بنادر شرق هرمزگان هم در این بازدید گفت: ساخت محوطه مارینای گردشگری در ۷ هکتار استحصال دریا در حال ساخت است.

حسینی افزود: مارینای گردشگری بندر شهید حقانی با هزار و ۵۲۰ متر طول موج شکن و ۹۰ هکتار حوضچه از این بندر تا بندر شیلات ساخته می‌شود.

وی گفت: این طرح در سه بخش حوضچه پشتیبانی پارکینگی در ورودی، حوضچه پیشرفت ۷ هکتاری و موج شکن ساخته می‌شود.

همچنین با جانمایی موج شکن، بخش مسافری بین المللی هم در این حوضچه راه اندازی می‌شود.

این طرح با اعتبار یک و هفت دهم میلیارد تومان ساخته می‌شود.

معاون دریایی بندر شهید باهنر و بنادر شرق هرمزگان هم گفت: لنگر گاه نخل ناخدا با سه هزار و ۴۰۰ متر مسیر دسترسی و ۷ و نیم هکتار حوضچه و آبخور دو و شش دهم متر در حال ساخت است.

محمد احمدی زاده افزود:برای ساخت این بندر هزارو ۵۰۰ میلیارد هزینه شده است و ابتدای سال اینده به بهره برداری می‌رسد.

با بهره برداری از این طرح، مسافت بندر نخل ناخدا تا جزیره هرمز بیش از ۴ کیلومتر و تا جزیره لارک یک کیلومتر و ششصد متر کوتاه می‌شود.