به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح آبرسانی به ۸۱ روستای شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی، با تلاش قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، سردار امان‌الله گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام، اقدام‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه محرومیت‌زدایی را از ارزشمندترین فعالیت‌های جاری دانست و اظهار کرد: محرومیت‌زدایی یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های تثبیت امنیت پایدار مردمی در کنار مأموریت‌های امنیتی و نظامی است. وی افزود: قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام به‌عنوان متولی اصلی تأمین امنیت شمال‌غرب کشور، همواره بر اجرای پروژه‌های عمرانی، اجتماعی و مردم‌یاری تأکید ویژه دارد.

سردار حسن‌زاده، معاون قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه نیز در این آیین با اشاره به اجرای بیش از ۷۰ هزار پروژه عمرانی توسط نیروی زمینی سپاه گفت: سپاه خود را خادم مردم می‌داند و اجرای این طرح بزرگ آبرسانی با همت رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام، نمونه‌ای روشن از جهاد خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی است.

وی با بیان اینکه بحران کم‌آبی یکی از چالش‌های جدی کشور است، افزود: اولویت قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی علیه‌السلام در مقطع کنونی، تمرکز بر رفع تنش آبی در مناطق کم‌برخوردار و دورافتاده بوده و اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در توسعه عدالت‌محور دارد.