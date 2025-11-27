به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مراسم بیست‌ویکمین سالگرد درگذشت آیت‌الله حاج شیخ علی سعادت‌پرور، استاد برجسته اخلاق، امشب در مسجد اعظم قم با حضور طلاب، فضلا، شاگردان وی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری، معاون پژوهش دفتر نشر آثار آیت الله سعادت پرور، ضمن گرامیداشت یاد و منزلت علمی و معنوی مرحوم سعادت‌پرور، ایشان را استاد اخلاقی مخلص، پرهیزکار و تأثیرگذار توصیف کرد و گفت: آیت‌الله سعادت‌پرور عمر خود را در مسیر تهذیب نفس، تربیت شاگردان و نشر معارف اهل‌بیت (ع) صرف کرد.

مرحوم آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور (پهلوانی تهرانی) ۵ آذر ۸۳ دعوت حق را لبیک گفت.