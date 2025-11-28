اجتماع باشکوه رزمندگان اسلام در ساوجبلاغ
اجتماع بزرگ رزمندگان اسلام با حضور پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس، خانوادههای ایثارگران در ساوجبلاغ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
میزهای خدمت دستگاههای اجرایی از جمله نظام مهندسی کشاورزی و بخشهای مرتبط با خدمات شهری برپا بود و به درخواستها و نیازهای مردم رسیدگی میکرد.
سردار حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به نقشآفرینی رزمندگان اسلام، از حماسهسازی در هشت سال دفاع مقدس تا مقاومت جانانه در جنگ ۱۲ روزه سخن گفت و تأکید کرد: ایستادگی ملت ایران بارها هیبت پوشالی دشمنان را فرو ریخته است.
اجرای سرودهای حماسی، بیان خاطرات رزمندگان و تشییع شهید گمنام فضای مراسم را معنوی و عطرآگین کرد و شرکتکنندگان با آرمانهای شهدا و دفاع مقدس میثاقی دوباره بستند.
شهرستان ساوجبلاغ ۴۳۲ شهید تقدیم انقللب اسلامی کرده و بیش از ۱۷۰۰ رزمنده در ۸ سال دفاع مقدس عازم جبهههای نبرد شدند