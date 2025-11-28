پخش زنده
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد: امروز بارشهای پراکنده در استانهای ساحلی دریای خزر رخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی، امروز در استانهای ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ خواهد داد. در سایر مناطق کشور تا روز یکشنبه جو پایدار است. افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای بزرگ و صنعتی، موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
دوشنبه در شمال غرب و سه شنبه در شمال غرب بخش هایی از غرب، دامنه های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل غربی دریای خزر ابرناکی، بارش باران، در بعضی نقاط رعدوبرق، وزش باد، در نقاط سردسیر و ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.
طی دو روز آینده خلیج فارس مواج خواهد بود.