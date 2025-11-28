بدرقه ورزشکاران آذربایجان شرقی به مسابقات پاراآسیایی
مراسم بدرقه ورزشکاران آذربایجان شرقی به مسابقات پاراآسیایی جوانان امارات در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مراسم بدرقه ورزشکاران استان آذربایجان شرقی به مسابقات پاراآسیایی جوانان امارات با حضور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، احمدی مدیر کل سیاسی استانداری، قربانی معاون ورزشی، لاهیجانی معاون پشتیبانی و منابع اداره کل ورزش و جوانان استان، کشفیا رئیس هیات جانبازان و توان یابان استان و جمعی از مسئولان در تالار صدرا تبریز برگزار شد.
در این مراسم ضمن تشویق ورزشکاران به حضور قدرتمند در این رقابتها، ورزشکاران برای حضور در این رقابتها بدرقه شدند.
گفتنی است کاروان استان آذربایجان شرقی در این مسابقات ۱۴ نماینده در رشتههای پارادوومیدانی، پاراتیراندازی با کمان در قالب تیم ملی خواهد داشت.