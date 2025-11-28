



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از انعقاد ۴۷۸۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک بزرگ صنعتی شیراز خبر داد که از این لحاظ رتبه نخست کشور را دارد.

عباس برنهاد اظهار کرد: این شهرک صنعتی یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های تولیدی کشور با وسعت ۱۲۰۰ هکتار است و تاکنون ۴۷۸۰ قرارداد با متقاضیان و سرمایه‌گذاران در آن منعقد شده که از نظر تعداد قرارداد، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از این تعداد، ۲۵۲۲ طرح با اشتغال بیش از ۳۰ هزار و ۶۰۰ نفر وارد مرحله تولید شده‌اند و بیش از ۲۲۵۵ طرح نیز در دست ساخت قرار دارد که ۳۵۰ طرح در مراحل نهایی نصب ماشین‌آلات، حدود ۶۹۰ طرح در مرحله تکمیل ساختمان‌های تولید و سایر طرح‌ها در مراحل دیوارکشی و احداث اسکلت هستند.

برنهاد همچنین با تأکید بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بی‌نظیر واحد‌های صنعتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: این مجموعه‌ها نقش مهمی در توسعه تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار دارند و برنامه‌ریزی برای حمایت از آنها و رفع موانع تولید با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد: بازدید‌های میدانی، گفت‌وگوی مستقیم با فعالان صنعتی و پیگیری مشکلات در محل، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای ارتقاء ظرفیت تولید و تقویت پایداری اشتغال در استان است و ادامه این روند می‌تواند زمینه جهش صنعتی فارس را بیش از پیش فراهم کند.