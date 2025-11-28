پاکستان روز جمعه در بیانیه‌ای حمله تروریستی به کارکنان یک شرکت چینی در تاجیکستان را «اقدامی بزدلانه» خواند و اعلام کرد که استفاده از پهپاد مسلح در این حمله، نشان‌دهنده شدت خطر امنیتی ناشی از افغانستان برای منطقه است.

پاکستان، حمله پهپادی از افغانستان به تاجیکستان را محکوم کرد

پاکستان، حمله پهپادی از افغانستان به تاجیکستان را محکوم کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: اسلام آباد این حمله بزدلانه را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. به‌کارگیری پهپاد مسلح در این حمله، گستاخی عناصر تروریستی فعال در افغانستان و خطر فزاینده ناشی از آنها را برجسته ساخته است.

پاکستان ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان چینی و دولت تاجیکستان افزود: به‌عنوان کشوری که بار‌ها هدف حملات سازمان یافته از خاک افغانستان قرار گرفته است، عمق تأسف و اندوه دوستان چینی و تاجیک خود را به‌خوبی درک می‌کنیم.

این بیانیه تاکید کرد: خاک افغانستان نباید به محلی برای سازماندهی حملات تروریستی علیه همسایگان تبدیل شود.

مرکز دیپلماسی پاکستان هشدار داد حضور و تحرک گروه‌های تروریستی در سایه سکوت و حمایت طالبان، برای کل منطقه و جامعه جهانی نگران کننده است.

در پایان بیانیه اعلام شد: پاکستان برای مقابله با تهدید‌های مشترک و تقویت ثبات منطقه‌ای، همکاری خود با چین، تاجیکستان و دیگر شرکای منطقه را ادامه خواهد داد.