پاکستان روز جمعه در بیانیهای حمله تروریستی به کارکنان یک شرکت چینی در تاجیکستان را «اقدامی بزدلانه» خواند و اعلام کرد که استفاده از پهپاد مسلح در این حمله، نشاندهنده شدت خطر امنیتی ناشی از افغانستان برای منطقه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: اسلام آباد این حمله بزدلانه را به شدیدترین وجه محکوم میکند. بهکارگیری پهپاد مسلح در این حمله، گستاخی عناصر تروریستی فعال در افغانستان و خطر فزاینده ناشی از آنها را برجسته ساخته است.
پاکستان ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان چینی و دولت تاجیکستان افزود: بهعنوان کشوری که بارها هدف حملات سازمان یافته از خاک افغانستان قرار گرفته است، عمق تأسف و اندوه دوستان چینی و تاجیک خود را بهخوبی درک میکنیم.
این بیانیه تاکید کرد: خاک افغانستان نباید به محلی برای سازماندهی حملات تروریستی علیه همسایگان تبدیل شود.
مرکز دیپلماسی پاکستان هشدار داد حضور و تحرک گروههای تروریستی در سایه سکوت و حمایت طالبان، برای کل منطقه و جامعه جهانی نگران کننده است.
در پایان بیانیه اعلام شد: پاکستان برای مقابله با تهدیدهای مشترک و تقویت ثبات منطقهای، همکاری خود با چین، تاجیکستان و دیگر شرکای منطقه را ادامه خواهد داد.