اردوی جهادی، بهداشتی، درمانی و آموزشی به مناسبت هفته بسیج در بیضا اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بیضاء گفت: در قالب اردوی جهادی، بهداشتی، درمانی و آموزشی که به مناسبت هفته بسیج در مرکز خدمات جامع سلامت روستای کوشک هزار برگزارشد و به بیش از ۱۲۰ نفر مراجعه کننده خدمات درمانی رایگان ارائه شد.

جوکار افزود: با هدف رفاه حال مردم و با انجام هماهنگی‌های لازم با بسیج جامع پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز متخصص زنان، زایمان و پزشک عمومی با استقرار در مرکز خدمات جامع سلامت روستای کوشکهزار به بیش از ۱۲۰ نفر مراجعه کننده خدمات درمانی رایگان ارائه شد.

او ادامه داد: انجام معاینات پاپ اسمیر ۳۰ مورد و ارائه خدمات تزریقات رایگان به ۶۰ نفر از دیگر برنامه‌های این اردوی جهادی پزشکی بود.