فراخوان ثبت نام نخستین دوره آموزشی هوش مصنوعی هلال احمر قم
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان قم از فراخوان ثبت نام نخستین دوره آموزشی هوش مصنوعی و کاربردهای آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
محمد مصباحی گفت: ثبت نام در دوره آموزشی هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حوزه مختلف، ویژه اعضاء، کارمندان و عموم علاقمندان، آغاز شد.
وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را، آشنایی فراگیران با مفاهیم پایه هوش مصنوعی، کاربردهای آن در زندگی روزمره، کاربردهای تخصصی در حوزههای سلامت، مدیریت بحران، آموزش، کسب و کار و تولید محتوا، عنوان کرد.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان قم افزود: علاقمندان میتوانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی از دوره آموزشی هوش مصنوعی به لینک http://app.epoll.ir/۷۴۸۲۵۳۲۵، مراجعه نمایند.