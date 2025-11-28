به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ علی لشکری گفت: در پی وقوع سرقت یک دستگاه دوربین مداربسته از ساختمان یکی از بانک‌های دولتی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در محل، ضمن هماهنگی با نماینده حقوقی بانک، فیلم‌های ضبط شده پیش از زمان سرقت را به‌دقت بازبینی کردند که در جریان بررسی‌ها، تصویر فردی ناشناس که با ماسک اقدام به رفت و آمد مشکوک در محدوده بانک کرده بود استخراج شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: با بهره‌گیری از توان فنی و اطلاعاتی و ارسال تصویر مظنون به ادارات تخصصی از جمله تشخیص هویت و اطلاعات جنایی، روند شناسایی وی آغاز و در نهایت فردی سابقه‌دار در حوزه سرقت به‌عنوان مظنون اصلی پرونده شناسایی شد.

سرهنگ لشکری افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، در عملیاتی این فرد را در یکی از پاتوق‌های مواد مخدر دستگیر کردند.

وی گفت: متهم در ابتدا منکر هرگونه سرقت بود، اما در ادامه و با روبه‌رو شدن با شواهد و مدارک جمع‌آوری‌شده و نظریه کارشناسان تشخیص هویت، به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

بیشتربخوانید: سرقت مسلحانه از طلافروشی در رودان

سرهنگ لشکری افزود: در بازرسی از منزل متهم، دوربین مداربسته سرقت‌شده بانک به همراه چند دستگاه کنتور برق، آب، سیم و کابل کشف و ضبط شد.