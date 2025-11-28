به همت انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان شهرستان تکاب و مساعدت دادگستری تکاب تعدادی از خانواده‌های زندانیان تکاب بصورت رایگان ویزیت بهداشتی دریافت کردند.

امان الهی افزود: در این امر خداپسندانه علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی به خانواده زندانیان ۵۰ پک بهداشتی دارویی رایگان به خانواده‌های زندانیان این شهرستان ارائه شد.

وی گفت: حمایت از خانواده‌های زندانیان همواره مورد تأکید این انجمن بوده و با استفاده از ظرفیت خیرین و مسؤلان دستگاه قضا در تلاش هستیم از مشکلات آنان کاسته و زندگی آبرومندانه‌ای را برایشان فراهم سازیم.