ویزیت رایگان خانوادههای زندانیان در تکاب
به همت انجمن حمایت از خانوادههای زندانیان شهرستان تکاب و مساعدت دادگستری تکاب تعدادی از خانوادههای زندانیان تکاب بصورت رایگان ویزیت بهداشتی دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ وحدت امان الهی مدیر عامل انجمن حمایت از خانوادههای زندانیان تکاب گفت: به همت انجمن حمایت از خانوادههای زندانیان شهرستان تکاب و مساعدت دادگستری تکاب تعدادی از خانوادههای زندانیان تکاب بصورت رایگان ویزیت بهداشتی دریافت کردند.
امان الهی افزود: در این امر خداپسندانه علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی به خانواده زندانیان ۵۰ پک بهداشتی دارویی رایگان به خانوادههای زندانیان این شهرستان ارائه شد.
وی گفت: حمایت از خانوادههای زندانیان همواره مورد تأکید این انجمن بوده و با استفاده از ظرفیت خیرین و مسؤلان دستگاه قضا در تلاش هستیم از مشکلات آنان کاسته و زندگی آبرومندانهای را برایشان فراهم سازیم.