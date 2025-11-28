پخش زنده
تولد یک نوزاد و مرگ یک زن، در جاده جهرم–لار، روزی متفاوت را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سخنگوی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: به مرکز اورژانس ۱۱۵ جهرم دو حادثه در محدوده ۱۵ کیلومتری جاده جهرم _لار اعلام شد که در حادثه اول یک مادر باردار برای تولد نوزادش در مسیر یکی از شهرهای داراب به سمت جهرم دچار وضعیت بحرانی بود.
رحمانیان ادامه داد: با کمک و راهنماییهای پرستار مرکز ارتباطات و اقدامات تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ نوزاد در اورژانس به دنیا آمد و پس از تولد نوزاد، برای مراقبتهای لازم و فوری مادر و نوزاد به بیمارستان مطهری جهرم منتقل شدند.
او افزود: حادثه دوم نیز در محدود ۱۵ کیلومتری جاده جهرم - لار، با واژگونی یک خودرو اتفاق افتاد که خانمی ۴۰ ساله بر اثر جراحات وارده در این تصادف جان خود را از دست داد.