به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ؛جمعی از مردم هرند با حضور در امامزاده اسحاق(ع) دست بر دعا برداشتن و برای نزول باران نماز اقامه کردند.

با توجه به تداوم خشکسالی و کم‌بارشی‌های اخیر، شهروندان هرند در فضایی معنوی برای بارش رحمت الهی دعا کردند.

این نماز به امامت حجت‌الاسلام محمدباقر مظفری، امام‌جمعه هرند اقامه شد.

نماز طلب باران از توصیه های دینی است که از زمان پیامبر اکرم(ص) و معصومین رواج داشته و نسل به نسل تا کنون انتقال پیدا کرده است.

شغل بیشتر مردم در شهرستان هرند در شرق اصفهان کشاورزی و دامداری است که به شدت برای تامین معاش خود به کشاورزی وابسته هستند.