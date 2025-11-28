بیست و هفتمین مانور زلزله و ایمنی فردا ۸ آذر ۱۴۰۴ در مدارس استان قم با شعار مدرسه ایمن جامعه تاب آور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار مدرسه ایمن جامعه تاب آور و با هدف ارتقای آمادگی دانش آموزان و خانواده های آنان برای مواجهه با زلزله، فردا شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ با پخش آژیر زلزله از رادیو سراسری به صورت همزمان با سراسر کشور در استان قم برگزار خواهد شد.

مانور بزرگ زلزله و ایمنی طی با هدف ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان، تمرین واکنش سریع، مهارت‌افزایی در مواجهه با بحران و کاهش آسیب‌ها در شرایط اضطراری برگزار شود.

این مانور یکی از برنامه‌های مهم ملی در حوزه ارتقای فرهنگ ایمنی است که هر سال با مشارکت دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شود.