یادواره شهدای کامران به مناسبت هفته بسیج
به مناسبت هفته بسیج، آیین گرامیداشت یادواره شهدای کامران با حضور خانوادههای معظم شهدا، اهالی منطقه و جمعی از بسیجیان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ به مناسبت هفته بسیج، آیین گرامیداشت یادواره شهدای کامران با حضور خانوادههای معظم شهدا، اهالی منطقه و جمعی از بسیجیان برگزار شد. این مراسم که در فضایی آکنده از معنویت و احترام به مقام شهیدان شکل گرفت، توجه ویژهای به نقش فرهنگی و اجتماعی بسیج در پاسداشت ارزشهای دینی و ملی داشت.
در این یادواره حجت الاسلام ترابی یکی از سخنرانان برجسته کشوری، با تبیین جایگاه ایثار در مکتب انقلاب، امنیت و پیشرفت امروز کشور را حاصل فداکاری شهیدانی دانست که با جانفشانی خود مسیر مقاومت را برای نسلهای پس از خود گشودند. او بسیج را مجموعهای برخاسته از مردم توصیف کرد که همواره در میدان خدمت و پایداری، نقشآفرین بوده است.
حجت الاسلام ترابی با اشاره به اهمیت انتقال تجربههای دفاع و ایثار به نسل جوان، تاکید کرد که یادوارههای شهدا میتواند هویت فرهنگی جامعه را تقویت کرده و پیوند نسلهای امروز با آرمانهای انقلاب را استوارتر سازد.