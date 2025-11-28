به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان جاسک گفت: این همایش خانوادگی در شهر جاسک با حضور ۵ هزار نفر برگزار شد.

احمد جمال الدینی افزود: هدف از این پیاده روی ایجاد شور و نشاط بین مردم و در جامعه دانست.

وی گفت: در پایان این همایش که به صورت زنده از شبکه سه پخش شد به ۵۰ تن از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی از موتورسیکلت، دوچرخه و چرخ خیاطی اهدا شد.

مهدی نوبانی رئیس هیئت ورزش‌های همگانی هرمزگان نیز گفت: تا پایان سال در شهر‌های مختلف هرمزگان چندین پیاده روی خانواده برگزار می‌شود.