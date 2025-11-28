استقرار گروه جهادی شهید کاظم آشتیانی برای ارائه خدمات پزشکی در شهرستان چهاربرج
گروه جهادی شهید کاظم آشتیانی برای ارائه خدمات پزشکی در شهرستان چهاربرج مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ابولفضل بختیاری مدیر گروه در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما گفت ۴۲ دکتر ومشاوره در این گروه جهادی ۹سال است فعالیت میکند وهدفی جز خدمت در مناطق محروم نیست.
به گفته بختیاری در این گروه جهادی خدماتی از قبیل بینایی شنوایی مامایی پزشک عمومی پزشک تخصص فعالیت میکنند.
فخرالدین د صمدی فرماندار شهرستان چهاربرج هم گفت درهمین راستا مسئولین شهرستان هم در کنار این گروه جهادی برای فراهم کردن زیرساختها همکاری کردند..
خانم کبری اصغری تسهیلگر شهرستانهای چهاربرج وباروق گفت:این گروه جهادی با مشارکت بنیاد علوی در شهرستان مستقر شده است.
گروه جهادی شهید کاظم آشتیانی به مدت سه روز به صورت رایگان به مراجعه کنندگان خدمات پزشکی ارائه خواهند کرد