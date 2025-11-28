پخش زنده
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از آمادگی کرمان برای برگزاری مراسم سالگرد شهید سردار سلیمانی و تامین زیرساختهای امنیتی مورد نیاز خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، علیاکبر پورجمشیدیان در سفر به کرمان با همراهی رحمان جلالی معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از طرحهای احداث ساختمانهای ایست و بازرسی ورودیهای شهر کرمان، گلزار شهدای کرمان و مجموعه ایست و بازرسی مرضاد بازدید کرد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشورگفت: مسائل مرتبط با سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از همه جهات به ویژه امنیتی و آرامش مردم در دستور کار بود و تصمیمات خوبی در سطح ملی گرفته شد
قائممقام وزیر کشور با اشاره به تجربه فعالیت در استانهای مختلف گفت: امروز در کرمان، همه سلایق سیاسی با محوریت توسعه، اختلافنظرها را کنار گذاشته و بهصورت یکپارچه عمل میکنند.
علیاکبر پورجمشیدیان قائممقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک اتاق بازرگانی، انجمن توسعه و شورای راهبردی استان کرمان اعلام کرد:هیچ جریان سیاسی نیست که شهید سلیمانی را به خود منحصر بداند و همه گروههایی که با انقلاب و ایران همراه هستند، این سرمایه ارزشمند را متعلق به خود میدانند.