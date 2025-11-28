به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، در روز‌هایی که نوسان قیمت‌ها دغدغه همیشگی خانواده‌هاست، بازار میوه و لبنیات محلی مهاباد هنوز تلاش می‌کند تعادل را حفظ کند.

محصولات شاخص باغ‌های مهاباد امسال باکیفیت‌تر از همیشه روانه بازار شده‌اند. بسیاری از میوه‌فروشان می‌گویند افزایش عرضه، قیمت‌ها را کمی متعادل کرده است.

در بخش لبنیات هم تولیدات محلی همچنان پرطرفدار است. از پنیر سنتی گرفته تا دوغ و کره‌ی حیوانی، محصولاتی هستندکه هنوز مشتری ثابت خود را دارند.

بازار میوه و لبنیات محلی مهاباد، همچنان یکی از تکیه‌گاه‌های معیشتی و فرهنگی این شهراست.

بازاری که هم از سنت جان گرفته و هم با نیاز‌های امروز همراه شده. فروشندگان و خریداران هم در رونق هرچه بیشتر این بازار، سهم و نقش خود را دارند.