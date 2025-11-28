پیکر پاک و مطهر شهید ۲۱ ساله گمنام دوران دفاع مقدس روز جمعه بر دستان نمازگزاران در مصلی مهدیه امام خمینی (ره) اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیکر پاک و مطهر شهید ۲۱ ساله گمنام دوران دفاع مقدس روز جمعه با حضور جمعی از مسئولان استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده شهدا بر دستان مردم ولایتمدار و شهیدپرور اهواز در مصلی مهدیه امام خمینی (ره) تشییع و به خاک سپرده شد.

پیش از این نیز در هفته جاری پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در نقاط مختلف استان شامل مسجدسلیمان (شهید ۱۷ ساله)، منیوحی آبادان (۲۰ ساله)، قرارگاه ارتش جنوب‌غرب (۲۳ ساله) در اهواز، بوستان حوزه علمیه الغدیر اهواز (۲۴ ساله)، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح (۲۵ ساله) و پدافند هوایی اهواز (۲۹ ساله) تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع پیکر هشت شهید گمنام تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس، نیز سوم آذرماه با حضور اقشار مختلف مردم اهواز از چهارراه امام خمینی (ره) شرقی تا حسینیه ثارالله برگزار شد.

روز دوشنبه نیز پیکر پاک شهید گمنام دوران دفاع مقدس در محل سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خوزستان در اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.

پیکر این شهدا در مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، جزیره مجنون، شرق بصره،‌ام‌الرصاص و شرق دجله کشف شده و آنان از رزمندگان عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای ۴، کربلای ۵، تک دشمن و عملیات‌های ایذایی هستند.

براساس نتایج شناسایی، این هشت شهید شامل ۲ شهید ۱۷ ساله و شهدای ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۹ ساله هستند.