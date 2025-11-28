نمایندگان ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم رقابت های بین المللی وزنه برداری جام فجر به نشان نقره و برنز دست یافتند.

وزنه برداری جام فجر؛ مدال نقره و برنز دسته ۹۴ کیلوگرم برای ایران

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر از امروز در سالن ایرانیان ورزشگاه آزادی با رقابت وزنه برداران آغاز شد.

نفرات برتر دسته ۹۴ کیلوگرم این رقابت‌ها به این شرح است؛

یک‌ضرب

۱-توشتمیروف از ازبکستان با ۱۷۰ کیلوگرم

۲- علی عالی پور از ایران با ۱۶۱ کیلوگرم

۳- آنابردیف از ترکمنستان با ۱۶۰ کیلوگرم

دوضرب

۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۲۰۰ کیلوگرم

۲- علی عالی پور از ایران با ۱۹۶ کیلوگرم

۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۱۹۵ کیلوگرم

مجموع

۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۳۷۰ کیلوگرم

۲- علی عالی پور از ایران با ۳۵۷ کیلوگرم

۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۳۴۶ کیلوگرم