به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمد غلامی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح شهرستان بجنورد، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، ۴۰ نفر سارق و مالخر را شناسایی و دستگیر کردند و در این راستا ۲۳۹ فقره انواع سرقت کشف شد، افزود: سرقت از اماکن خصوصی و دولتی، منازل، مغازه‌ها، خودرو و موتور سیکلت از جمله جرایم ارتکابی توسط این افراد بود.

سرهنگ غلامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و برخورد قاطع با مجرمان در دستور کار پلیس قرار دارد. از شهروندان نیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.