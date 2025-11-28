پخش زنده
امروز: -
امام جمعه مشهد گفت: گسترش عقبه بسیج، راهبرد اصلی مقابله با جنگ نرم دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبههای نمازجمعه این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز روز نیروی دریایی و این هفته، هفته بسیج است و اهمیت اصلی این هفته در سخنان دیشب رهبر معظم انقلاب درباره «عظمت و نقش تاریخی بسیج» نهفته است.
وی با بیان اینکه بسیج، بستر حضور نسلهای جدید در مسیر انقلاب بوده و خواهد بود، افزود: بسیج از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز در عرصههای سازندگی، مبارزه و دفاع نقش تعیینکننده داشته است؛ اما مهمترین برکت آن، حفظ نسلهایی بوده که امام، پیروزی انقلاب یا حتی دفاع مقدس را ندیده بودند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به سخنان رهبری ادامه داد: بسیج دو فصل دارد که فصل اول ساختار تشکیلاتی آن است که زیر نظر سپاه پاسداران با قدرت و نظم کامل اداره میشود و فصل دوم، «عقبه بسیج» یعنی مردم، است.
وی ادامه داد: هر کسی که برای کشور، نظام، مردم و اسلام قدم برمیدارد، چه در عرصه سازندگی، فناوری، خدمات یا دفاع، یک بسیجی محسوب میشود و اهمیت اصلی، «حفظ و گسترش این عقبه مردمی» است.
آیت الله علم الهدی با بیان اینکه هرچه عقبه بسیج گستردهتر باشد، انقلاب زندهتر و تداوم آن قویتر خواهد شد و زمینه ظهور نیز آمادهتر میشود، تصریح کرد: تهدیدات دشمن، نشانه استیصال اوست، آمریکا نیز امروز در همین وضعیت است؛ بسیار تهدید میکند، اما توان ضربه مؤثر ندارد، هرچند درصدد اقدام سوء هست.