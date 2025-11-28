پخش زنده
امام جمعه شیراز در خطبههای امروز نماز گفت: نظارت مجلس شورای اسلامی باید اثرگذارتر و دقیقتر باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امام جمعه شیراز در خطبههای امروز نماز با اشاره به ۱۰ آذر روز مجلس، نقش مجلس شورای اسلامی را در حکمرانی کشور بسیار مهم دانست و ضمن قدردانی از گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات درباره عملکرد مالی و بودجهای دستگاهها گفت: این اقدامات باید اثرگذاری بیشتری داشته باشد و در کنار نظارت، ارزیابی اثربخشی هزینهها و میزان پیشرفت برنامههای توسعه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
آیتالله دژکام با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مفهوم بسیج گفت: بسیجی بودن حضور مومنانه، باانگیزه و پرتلاش در میدانهای مختلف است.
امام جمعه شیراز نقش بسیج در حوزههای دانشگاهی، پژوهشی و طلبگی را مهم برشمرد و افزود: دانشجویان، نخبگان و اساتید بسیجی باید نقش فعالتری در پاسخگویی به نیازهای نظام داشته باشند.
آیتالله دژکام بر اهمیت حضور اساتید، متخصصان و صاحبنظران در اجرای برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و افزود: پیشرفت در حوزههایی مانند اقتصاد، بهرهوری و مدیریت، بدون نقشآفرینی جدی نخبگان و متخصصان امکان پذیر نیست.
نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود صنعت پوشاک را یکی از ابزارهای مهم فرهنگی دانست و بر ضرورت تولید لباسهایی با پیام متین، فاخر و منطبق بر ارزشهای دینی تاکید کرد.
امام جمعه شیراز با اشاره به ۷ آذر روز نیروی دریایی، ضمن قدردانی از رشادتها، تلاشها و افتخارات دریادلان این نیرو، نقش آنها را در امنیت و توسعه کشور مهم برشمرد.
آیت الله دژکام با اشاره به مأموریتهای اقیانوسپیمای ناوهای ایرانی و پیمایش کامل کره زمین، این فعالیتها را نشانهای روشن از اقتدار و عظمت نیروی دریایی دانست و گفت: اقتدار نیروی دریایی سبب شده که امروز امنیت تجارت دریایی کشور تضمین و ایران به عنوان قدرتی نوظهور در عرصه دریا معرفی شود.