اولين دوره مسابقات داژبال بانوان مادران و دختران با قهرماني تيم هلال احمر به ميزباني پارك هنگام كيش به پايان رسيد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی كيش اعلام كرد: انجمن داژبال اين هيئت اولین دوره رقابت‌های داژبال بانوان را با حضور چهار تیم در پارک هنگام كيش برگزار كرد و در پایان تیم‌های هلال احمر یک و دو به ترتیب عناوین اول و دوم را کسب کردند.

در پایان مسابقات به تیم‌های برتر جوایزی با همكاري حامي مالی مسابقات اهدا شد.

هیئت انجمن‌های ورزشی كيش با ۲۹ انجمن و کمیته ورزشی برنامه‌های مختلف ورزشي را با هدف آموزش، تشویق و ترغیب قشرهاي مختلف جامعه در حوزه ورزش و تندرستی برگزار مي كند.