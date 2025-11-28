پخش زنده
اولين دوره مسابقات داژبال بانوان مادران و دختران با قهرماني تيم هلال احمر به ميزباني پارك هنگام كيش به پايان رسيد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی كيش اعلام كرد: انجمن داژبال اين هيئت اولین دوره رقابتهای داژبال بانوان را با حضور چهار تیم در پارک هنگام كيش برگزار كرد و در پایان تیمهای هلال احمر یک و دو به ترتیب عناوین اول و دوم را کسب کردند.
در پایان مسابقات به تیمهای برتر جوایزی با همكاري حامي مالی مسابقات اهدا شد.
هیئت انجمنهای ورزشی كيش با ۲۹ انجمن و کمیته ورزشی برنامههای مختلف ورزشي را با هدف آموزش، تشویق و ترغیب قشرهاي مختلف جامعه در حوزه ورزش و تندرستی برگزار مي كند.