بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ، تمامی مدارس خراسان رضوی شنبه ۸ آذرماه، دایر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تاکنون هیچگونه اطلاعیه یا مصوبهای مبنی بر تعطیلی اعلام نکرده است، همه مدارس استان فردا طبق روال معمول باز بوده و فعالیتهای آموزشی و تربیتی در تمامی مقاطع دایر خواهد بود.
رهنما افزود: هرگونه تصمیمگیری درباره تعطیلی یا تغییر در برنامه مدارس، فقط از طریق مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا و اطلاعرسانی رسمی آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد.