مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از آزادسازی و بازگرداندن بیش از ۱۵ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی استان به بیتالمال در آبانماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، روحاله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: این میزان رفع تصرف با تلاش شبانهروزی یگان حفاظت از اراضی این ادارهکل و با پشتیبانی عوامل انتظامی در پنج شهرستان استان انجام شد.
او ارزش ریالی این اراضی را بیش از یک هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این عملیات با درایت و هوشیاری نیروهای یگان و اقدام به موقع آنان به نتیجه رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به انجام هشت مورد رفع تصرف در شهرستانهای آبادان، ماهشهر، اهواز، اندیمشک و رامهرمز گفت: عوامل یگان حفاظت اراضی با قاطعیت در برابر سودجویان و متجاوزان به اموال عمومی ایستاده و دست آنان را کوتاه میکنند.
عمادی ادامه داد: این یگان بهطور مستمر و شبانهروزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را پیگرد قضایی میکند.
او از شهروندان خواست تا مشاهدات خود از موارد زمینخواری را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اطلاع دهند.