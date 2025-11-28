پخش زنده
امروز: -
مدیران آذربایجان غربی فردا شنبه هشتم آذر ۱۴۰۴ در سامانه سامد پاسخگوی سؤالات مردم استان خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با هماهنگی و برنامهریزی دفتر بازرسی استانداری آذربایجان غربی و در راستای اجرای نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تأکیدات مقامعالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات هموطنان و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی، مدیرکل حفاظت محیطزیست و مدیرعامل بیمه ایران استان فردا شنبه هشتم آذر از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح در سامانه سامد و از طریق شماره تلفن ۱۱۱ پاسخگوی سؤالات مردم خواهند بود.