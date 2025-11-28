پخش زنده
امامان جمعه شهرستانهای هرمزگان در خطبههای نماز جمعه ۷ آذر به اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهموری اسلامی ایران و مسائل شهرستانهای خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: در سختیهای زندگی، ایمان و توکل به خداوند موجب آرامش انسان میشود.
** نماز جمعه میناب
آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب به سالروز جهانی معلولین اشاره کرد و ضمن گرامیداشت این روز گفت: مدیران مربوطه توجه ویژه به معلولین داشته باشند و مردم نیز نگاهشان به این قشر همراه بااکرام و احترام باشد.
** خطبههای نماز جمعه قشم
حجتالاسلام والمسلمین حاجبی، امام جمعه قشم گفت: مسئله زیست عفیفانه یک مساله فردی نیست بلکه یک منشور اجتماعی ثابت و اولویت دار است که ضامن تعالی اخلاق و زمینه ساز و پیشران توسعه همه جانبه جامعه و بستر تربیت انسانهای مومن و قوی است.
** نماز جمعه رودان
حجتالاسلام محمد بارانی امام جمعه شهرستان رودان گفت: مجلس باید یار ملت باشد و نه اسیر احزاب و جناحها و امروز مهمترین مشکل مردم مسائل اقتصادی و فشارهای معیشتی است که باید به جد به آن پرداخته بشود.
** خطبههای نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: در جنگ ۱۲ روزه یک اتحاد عمومی در کشور به وجود آمد که باید آن را حفظ کنیم و در مقابل دشمنان با قدرت بایستیم، زیرا این اتحاد یک عامل بسیار مهم برای اقتدار ملی کشور عزیزمان هست.
** خطبههای نماز جمعه جاسک
حجه الاسلام و المسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک گفت: نیروی دریایی عملیاتهای غرور آفرینی در طول هشت سال دفاع مقدس انجام داده است و پس از جنگ دفاع مقدس این نیرو توانسته در بحث زیر سطحی و سطح آب تجهیزات روز آمد بسازند و بکارگیری کنند
** نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام و المسلمین جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان گفت: ترویج فرهنگ بسیج بیش از هر زمان دیگری ضروری است و مردم و جریانهای مختلف با وجود اختلافنظرها، باید همانند روزهای جنگ ۱۲ روزه، در برابر دشمن کنار یکدیگر قرار گیرند تا اقتدار ملی افزایش یابد.
**خطبههای نماز جمعه بستک
حجت الاسلام و المسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: دلاور مردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی با پشتیبانی نیروی هوایی، قدرت دریایی دشمن را کاملا درهم شکستند.
**نماز جمعه خمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه خمیر گفت: نوجوان علاقمند به کشور باید علم آموزی و تحصیل را بر هر چیزی اولویت بداند و ترک تحصیل برای برخی شغلهای پردرآمد خطر ملی به دنبال دارد.
** نماز جمعه هرمز
حجت الاسلام و المسلمین جعفر رستا خیز امام جمعه هرمز گفت: مردم هرمز باید افتخار کنند کهام الشهدای استان هرمزگان شهیده فاطمه نیک متعلق به این جزیره است که سه فرزندش و محارمش شهید شدند و خودش هم در مکه به شهادت رسید.
** نماز جمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با اشاره به خاکسپاری شهید گمنام در تپهی نورالشهدا روستای پالور سیریک گفت: باید گلزارهای شهدا در ردیف تخصیص بودجه بعنوان محل اجتماعات دینی لحاظ گردد.