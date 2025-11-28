به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،برق شیراز مقابل نماینده تبریز با تساوی بدون گل متوقف شد.

در هفته ششم لیگ دسته دوم فوتبال ایران، برق شیراز ساعت ۱۵ جمعه ۷ آذر در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم صدرنشین رخش خودرو تبریز رفت به تساوی بدون گل رسید.

احمدرضا دهداری بازیکن برق شیراز در دقیقه ۸۰ با گرفتن کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.

بازیکنان و کادر فنی برق شیراز به عملکرد داور بازی بشدت اعتراض داشتند.

برق شیراز با این تساوی ۱۱ امتیازی شد.