شاگردان رضا یزدانی صدرنشین لیگ برتر کشتی
شاگردان رضا یزدانی در بانک شهر مقابل استقلال جویبار هم انتقام گرفتند هم صدرنشین شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ بانک شهر و استقلال جویبار در دیدار هفته دوم از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه B امروز جمعه در تنکابن با تمام ستارههای خود به دیدار هم رفتند تا صدرنشین این گروه مشخص شود.
در این دیدار حساس و نفسگیر تیم بانک شهر با سرمربی گری رضا یزدانی توانست ۷ بر ۳ مقابل تیم استقلال جویبار به سرمربیگری کمیل قاسمی به پیروزی دست پیدا کند و با گرفتن انتقام شکست دور رفت، صدرنشین این گروه شود.
نتایج انفرادی این مسابقه
۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی ۳ – علی یحییپور ۲،
۶۱ کیلوگرم: رضا اطری ۲ – علی قلیزادگان صفر
۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیمزاده ۳ – شامیل ممدوف ۸،
۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی ۱ – محمد بخشی ۴،
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۷ – امیرحسین حسینی ۴،
۷۹ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۴ – سبحان رحمانی ۳،
۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی صفر – ابراهیم کادیف ۵،
۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۳ – امیرحسین فیروزپور صفر
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۵ – احمد بذری صفر
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۲ – امیررضا صحرایی ۱