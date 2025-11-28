

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ بانک شهر و استقلال جویبار در دیدار هفته دوم از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه B امروز جمعه در تنکابن با تمام ستاره‌های خود به دیدار هم رفتند تا صدرنشین این گروه مشخص شود.

در این دیدار حساس و نفسگیر تیم بانک شهر با سرمربی گری رضا یزدانی توانست ۷ بر ۳ مقابل تیم استقلال جویبار به سرمربیگری کمیل قاسمی به پیروزی دست پیدا کند و با گرفتن انتقام شکست دور رفت، صدرنشین این گروه شود.





نتایج انفرادی این مسابقه

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی ۳ – علی یحیی‌پور ۲،

۶۱ کیلوگرم: رضا اطری ۲ – علی قلی‌زادگان صفر

۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم‌زاده ۳ – شامیل ممدوف ۸،

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی ۱ – محمد بخشی ۴،

۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۷ – امیرحسین حسینی ۴،

۷۹ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۴ – سبحان رحمانی ۳،

۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی صفر – ابراهیم کادیف ۵،

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۳ – امیرحسین فیروزپور صفر

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۵ – احمد بذری صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۲ – امیررضا صحرایی ۱