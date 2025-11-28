به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان؛ سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد در نشست خبری پس از پایان بازی گفت :به بازیکنانم برای یک بازی خوب مقابل ذوب آهن تبریک و خسته نباشید می‌گویم.

مهدی رحمتی گفت: با توجه به مشکلات مختلفی که در هفته های اخیر داشتیم امروز بازیکنانم با تلاش و کوشش بسیار توانستند بازی خوبی ارائه دهند.

به گفته وی مشکل کلی فوتبال ما عدم گلزنی است و نه فقط برای تیم ما و باید توجه داشته باشیم که این مشکل کلی فوتبال است که تیم ها کمتر گلزنی می‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آبادافزود؛ امروز تیم ما چند موقعیت ایجاد کرد ولی در گلزنی کمی بی دقت بودیم و اگر دقت لازم داشتیم می‌توانستیم برنده بازی باشیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان هم گفت : از هواداران که در این هوای آلوده و سرد در ورزشگاه حضور یافتند تشکر می کنم.

قاسم حدادی‌فر افزود : امروز ما خوب بودیم و اگر کمی از موقعیت ها استفاده می کردیم می‌توانستیم ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم.

به گفته وی ما در جریان بازی بهتر بودیم ولی ۱۰ دقیقه ای بازی از دست ما خارج و همین موضوع باعث گل تساوی شد.

قاسم حدادی فر گفت : ما بازی های خوبی انجام می‌دهیم ولی کم تجربه بودن بازیکنان جوان ما موجب شده تا به آن چیزی که لیاقت ما در جدول و کسب امتیاز هست نرسیم ولی مطمن هستم که همه بازیکنان ما همراه با کادر فنی تلاش خود را انجام خواهند داد تا روز به روز بهتر شویم و با قدرت بیشتر در میدان ظاهر شویم و بتوانیم به جایگاه اصلی خود برسیم.