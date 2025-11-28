امروز با همکاری بسیج و بانک سپه، هزار بسته لوازم تحریر در قالب پویش «مهر بانک سپه» میان دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ از این تعداد، ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر به مددجویان کمیته امداد که از پیش شناسایی شده بودند، تحویل داده شد.

این اقدام در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف کمک به تأمین لوازم التحریر دانش‌آموزان نیازمند انجام گرفت.

در این مراسم، سردار اکبری، فرمانده سپاه استان، ضمن قدردانی از همکاری خیرین و دستگاه‌های اجرایی، بر تداوم حمایت‌ها از دانش‌آموزان نیازمند تأکید کرد.