\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u00a0\u0628\u0627 \u06a9\u0645\u06a9 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0639\u062c\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u060c \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0646\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0633\u0631\u062a\u067e\u0647 \u00a0\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0647\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f.\n\n\n