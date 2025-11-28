نجاتگران پایگاه امداد و نجات هلال‌احمر دودانگه، دو گردشگر گمشده در جنگل‌های اوبن منطقه دودانگه ساری را پس از عملیات جست‌وجوی گسترده نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان از نجات دو گردشگر گمشده در جنگل‌های اوبن منطقه دودانگه ساری توسط نجاتگران این جمعیت خبر داد.

دکتر غلامعلی فخاری اشرفی در این رابطه گفت: در ساعت ۱۵:۵۴ روز هفتم آذرماه، گزارشی مبنی بر گمشدگی دو گردشگر در جنگل‌های اوبن از سوی مرکز کنترل عملیات استان به پایگاه امداد و نجات دودانگه اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی این پایگاه به محل اعزام و پس از طی مسیرهای سخت و جنگلی، به منطقه مورد نظر رسیدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران با اشاره به شرایط دشوار عملیات جست‌وجو گفت: این عملیات به دلیل پوشش متراکم جنگل و مسیرهای دره‌ای با دقت ویژه‌ای انجام شد که خوشبختانه هر دو گردشگر در سلامت کامل پیدا شده و به منطقه امن منتقل شدند.