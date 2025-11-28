روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی اعلام کرد: اولین دوره آشنایی و مقدماتی ورزش بیس بال به زبان ساده در کیش با حضور علاقمندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی، اعلام کرد: این دوره آموزشی با همکاری انجمن بیس بال و سافت بال هیئت انجمن‌های ورزشی زیر نظر پیام شوکت صدری مدیر و مربی تیم ملی بیس بال کشور برگزار شد.

سرپرست هیئت انجمن‌های ورزشی، گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی مهم‌ترین هدف ما برای توسعه رشته ورزشی بیس بال است و انتظار داریم با همکاری معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش و سایر ارگان‌ها بتوانیم با برگزاری تمرینات مستمر، قدم‌های مثبتی در کشف استعداد‌ها و قهرمان پروری وحضور قدرتمند در مسابقات کشوری بیس بال بر داریم.

در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور از سوی انجمن بیس بال اعطا شد.