چهار نماینده ایران در روز دوم رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان به میدان رفتند که گلشادنژاد و صالح اباذری به جمع هشت نفر برتر راه یافتند و حیدری و خدابخشی از ادامه رقابت‌ها بازماندند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز پیکار‌های کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر نتایج ذیل بدست آمد:

آتوسا گلشادنژاد، ملی‌پوش وزن منهای ۶۱ کیلوگرم بانوان، در رقابت‌های قهرمانی جهان قاهره با کسب دو پیروزی و یک تساوی از مرحله گروهی صعود کرد و راهی دور حذفی شد.

گلشادنژاد در نخستین مبارزه گروهی مقابل یومبی نِلی از کامرون با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد. او در دومین مبارزه نیز با برتری ۲ بر یک سوینچ اوتوبایوآ از ازبکستان را شکست داد. سومین مبارزه او برابر بتا گیرویسیا از لتونی با تساوی بدون امتیاز به پایان رسید تا نماینده کشورمان با دو برد و یک تساوی راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود.

گلشادنژاد در مرحله یک‌هشتم نهایی در دیداری نزدیک مقابل باربارا هیوآیکیومن از شیلی قرار گرفت. این مبارزه با تساوی صفر-صفر به پایان رسید، اما نماینده ایران با رأی داوران برنده اعلام شد و به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید.

در مرحله گروهی وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم، اباذری در گروه ۲ کار خود را با دو پیروزی مقابل آتاناسیوس نیکوپولوس از یونان و نوری عبدالسلام از لیبی آغاز کرد و در سومین مبارزه برابر آنجلو وسیچ از کرواسی به تساوی رسید. به این ترتیب او با ۲ برد و یک تساوی به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد.

اباذری در این مرحله مقابل اونرج بوساک از چک به برتری ۴ بر ۳ رسید وجواز حضور در جمع هشت نفر برتر را به دست آورد.

در رقابت‌های وزن منهای ۶۸ کیلوگرم بانوان و در گروه یک، مبینا حیدری در نخستین مبارزه برابر میشله فونسکا از پورتوریکو به تساوی یک بر یک رسید که با قانون سنشو، برنده این دیدار نماینده پورتوریکو اعلام شد. در مبارزه دوم مقابل کریما مکائویی از الجزایر در حالی که با نتیجه ۲ بر یک پیش بود، کاراته‌کای الجزایری دچار آسیب‌دیدگی شد و مسابقه با همان نتیجه به سود حیدری به پایان رسید. در سومین مبارزه حیدری مقابل هانا دویگلی از اتریش با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و با یک برد و دو باخت از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در رقابت‌های وزن منهای ۸۴ کیلوگرم مردان و در گروه ۵، مهدی خدابخشی در نخستین مبارزه برابر فالح میدونه از الجزایر به تساوی ۲ بر ۲ رسید که با قانون سنشو نتیجه به سود نماینده الجزایر اعلام شد. خدابخشی در مبارزه دوم مقابل آنتونیو آچودو از اکوادور با نتیجه ۹ بر ۳ پیش بود، اما با رأی داور نماینده اکوادور هانسوکو شد.

وی در سومین مبارزه مقابل ولادمیر برزانیسیچ از صربستان با نتیجه ۶ بر ۳ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.