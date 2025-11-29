به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال گفت: پس از ارسال تصاویری از یک مورد حیوان‌آزاری نسبت به یک خوک وحشی (گراز) و انتشار سریع آن در فضای مجازی، موضوع بلافاصله به دادستان شهرستان به عنوان مدعی‌العموم اعلام شد.

حمید سلطان‌خواه افزود: با توجه به اهمیت موضوع و شناسایی هویت فرد متخلف، مقام قضایی حکم جلب وی را صادر کرد تا پس از تکمیل پرونده و تنظیم صورتجلسه، متخلف بر اساس مواد ۶۷۹ و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد.

وی افزود: گراز یا خوک وحشی برای جستجوی غذا خاک را زیر و رو می‌کند و این کار سبب هوادهی خاک می‌شود به همین دلیل این حیوان به «باغبان طبیعت» شهره است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه از جمله حیوان‌آزاری و صید و شکار غیرمجاز، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست ماسال با شماره ۴۳۶۶۶۰۲۱ یا از طریق سامانه ملی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.