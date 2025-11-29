پخش زنده
امروز: -
رقابتهای پینگ پنگ قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان در کلوژ رومانی ادامه یافت.
نتایج نمایندگان ایران به این شرح است:
** پسران کمتر از ۱۹ سال:
* یک هشتم نهایی:
بنیامین فرجی ۴ - ۳ ناندان نارش از آمریکا
- فرجی پیش از این در دور یک شانزدهم ۴ - ۳ از سد لئوناردو ایلزوکا از برزیل گذشت.
* برنامه یک چهارم نهایی - شنبه ۸ آذر:
بنیامین فرجی - لی هی چن از چین
** پسران کمتر از ۱۵ سال:
* یک هشتم نهایی:
فراز شکیبا ۰ - ۴ یوهای یانگ از چین
- شکیبا پیش از این در دور یک شانزدهم نهایی ۴ - ۰ ویتور تئوفیلو از برزیل را برد.
* دختران کمتر از ۱۵ سال:
- یک هشتم نهایی:
وانیا یاوری ۰ - ۴ کوهارو ایتاگاکی از آلمان
- یاوری پیش از این در دور یک شانزدهم نهایی ۴ - ۲ آن ژوهان از نیوزیلند را برد.