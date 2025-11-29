به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب گفت: در پی برخورد سه دستگاه خودرو، یک نفر جان خود را از دست داد و هشت نفر نیز مجروح شدند.

سامان محمدی افزود: در این حادثه که میان دو دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پی‌کی رخ داد، شدت برخورد به حدی بود که یکی از سرنشینان خودرو‌ها در دم جان باخت و هشت تن دیگر مصدوم شدند.

محمدی تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام سانحه، نیرو‌های آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس در کوتاه‌ترین زمان به محل اعزام شده و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را به مراکز درمانی انتقال دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب گفت: نیرو‌های این سازمان علاوه بر عملیات رهاسازی افراد گرفتار، ایمن‌سازی و پاکسازی مسیر را نیز انجام دادند.

علت وقوع حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.