به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اکبری رئیس حوزه قضایی بندپی شرقی از آزادسازی حدود ۲ هزار متر مربع از اراضی ملی در شهرستان سوادکوه شمالی خبر داد.
وی گفت: در راستای اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع، ۱۱ فقره رفع تصرف از اراضی ملی در مراتع ییلاقی کِریوش و کارلیبن انجام شد.
رئیس حوزه قضایی بندپی شرقی افزود: این عملیات با مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه شمالی و توسط یگان حفاظت منابع طبیعی انجام شده است.
اکبری با اشاره به جزئیات عملیات تخریب تصرفات گفت: در جریان این عملیات، چند بنای بلوکی، فلزی و چوبی، دیوار و فنداسیون بتنی، پایههای چوبی و فلزی، سیم فنس و کرتبندی سنگی تخریب و عرصهها به منابع ملی بازگردانده شد.