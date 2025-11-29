مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب گفت: براثر برخورد سه دستگاه خودرو در محور میاندوآب- مهاباد، یک نفر فوت و هشت نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سامان محمدی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: شب گذشته پس از اعلام حادثه تصادف سه خودرو شامل ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پی‌کی به این سازمان، تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس سریعا به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه ۹ نفر حادثه دیده بودند که هفت نفر آنان مصدوم و به بیمارستان انتقال یافتند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حادثه یک نفر فوتی داشت و یک نفر هم به صورت جزئی مصدوم شده بود که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان منتقل شدند.

محمدی گفت: عملیات ایمن‌سازی محل حادثه انجام گرفت و همچنین فرد فوت‌ شده نیز به گلشن زهرا انتقال داده شد.

وی افزود علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در حال بررسی می باشد .