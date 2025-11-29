به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه این بازدید گفت: کارهای باارزشی در ابعاد و اندازه‌های مختلف در نیروی دریایی انجام شده است و با افزوده شدن بخشی از این توانمندی‌ها، نیروی دریایی ارتش در اجرای مأموریت‌های گوناگون قدرتمندتر خواهد شد.

امیر سرلشکر حاتمی افزود: این توانمندی‌ها و دستاوردهای جدید در خدمت ارتقای قدرت عملیاتی نیروی دریایی ارتش قرار خواهد گرفت.

در این نمایشگاه شماری از نتیجه های تحقیقات و پژوهش و تجهیزات جدید رصد و پرنده های مختلف نظامی در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

